Shiinaha oo sheegay in Israel iyo Mareykanka ay jideeyeen tusaale xun

Madaxweynaha ayaa sheegay in xasilloonida Bariga Dhexe ay muhiim u tahay nabadgelyada iyo deganaanshaha caalamka, isagoona xoojiyay baaqa Ruushka ee la xiriira in si dhakhsa ah loo soo afjaro xiisada sii kordheysa ee ka jirta gobolka.

Wasiir Wang Yi ayaa xusay in dhammaan dhinacyada ay khuseyso colaadda gobolka ay tahay in ay si degdeg ah u qaadaan tallaabooyin lagu qaboojinayo xiisadda, dibna loogu soo celinayo wada-xaajoodka.

Wasiirka ayaa tilmaamay in weerarada Israel lagu fuliyay marmarsiyo aan qiil lahayn, taasna ay mustaqbalka khatar ku tahay dunida, isaga oo intaasi ku daray in weerarada Israel iyo kan Mareykankaba ay jideeyeen sida uu yiri tusaale xun.