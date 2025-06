Putin oo la kulmay Araghchi, kana hadlay weerarka Mareykanka ee Iran (SAWIRRO)

Araghchi ayaa Axaddii sheegay in Mareykanka uu ka tallaabay khad cas, isla-markaana ay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan xadgudubka uu ku soo sameeyay dalkooda.

Putin ayaa dhanka kale sheegay inuu doonayo in uu Tehran kala hadlo, siyaabaha lagu dejin karo xiisaddan, inkastoo Tehran ay sheegtay in ay xaq u leedahay in ay si adag uga jawaabto weerarada Mareykanka iyo Israel.

Putin ayaa sheegay in aan wax qiil ah loo heli karin weerarka Mareykanka, waxaana uu ballanqaaday in dalkiisu uu caawin doono shacabka Iran.