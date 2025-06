Xisbiga Dimoqraadiga oo Trump ka dalbaday sharaxaad, ka dib weerarkii Saldhigga Al Udeid

Wararka ayaa sheegaya in Washington ay ka warqabtay weerarka Tehran, isla-markaana isku-duwidda Iran iyo Mareykanka, iyadoo loo marayo hab diblomaasiyadeed ay sahashay in Mareykanku uu goor horeba ciidamadiisa iyo qalabka ugu muhiimsan ee militariga oo diyaaradaha dagaalka ay ku jiraan uu ka daadgureeyo saldhigaasi, si loo yareeyo khasaaraha.

Schumer ayaa sheegay in Madaxweyne Trump uu u baahan yahay in uu la tashado Congress-ka Mareykanka, ka hor inta uusan qaadin tallaabo militari oo ka dhan ah Iran.

Chuck Schumer ayaa sheegay in weerarka ay Iran ku bilowday Saldhigyada Ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ay halis gelineyso nolosha askartooda, isagoona dowladda weydiistay in warbixin laga siiyo weerarkii caawa.

Hoggaamiyaha laga tirada badan yahay ee Aqalka Senate-ka Mareykanka, Chuck Schumer ayaa sheegay in uu arkay wararka sheegaya in Iran ay gantaalo ku weerartay Saldhigga Ciidanka Cirka ee Al Udeid.