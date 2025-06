Hoggaamiyaha Iran “Kuwa garanaya dadka Iran way ogyihiin in Qaranka Iran aanu is dhiibin”

Qoraal kale oo lagu daabacay barta Ayatollah Ali Khamenei ee Twitter-ka ayaa u qornaa “Kuwa garanaya dadka reer Iran iyo taariikhdooda waxay ogyihiin in Qaranka Iran aanu ahayn mid is dhiiba.”

Hoggaamiyaha ugu sarreya ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Iran aysan cidina ka ogolaan doonin in ay ku soo gardarooto.