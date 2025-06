Trump oo sheegay in Israel iyo Iran ay jebiyeen heshiiska xabad joojinta

Madaxweynaha ayaa ka hor inta aanu u ambabixin Shirka Hoggaamiyeyaasha NATO ay ku leeyihiin dalka Netherlands, waxa uu dhalleeceeyay Israel, isagoona sheegay in si gaar ah aanu ugu faraxsaneyn Israel, isla-markaana aysan ahayn inay weerarto Iran, laga yaabo in gantaalada ay ka cabaneyso ay Iran si khalad ah saakay ugu soo ridday dhulka Israel.

Tani ayaa waxay dhabaha u xaartay in labada dalba ay sii wadaan weeraradooda xagga cirka ah, taas oo wiiqeysa rajadii laga qabay in xabad joojintu ay shaqayn doonto.

Militariga Israel ayaa Iran ku eedeeyay in ay gantaalo ku soo weerartay hawadooda, ka gadaal markii ay xabad joojintu dhaqangashay, laakiin Militariga Iran ayaa eedeyntaasi ku tilmaamay mid been abuur ah, waxayna caddeeyeen in aysan gacmaha ka laaban doonin, haddii Israel ay weeraradeeda sii waddo.

Labada dowladood ayaa horey u aqbalay xabad joojinta, iyadoo Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araghchi uu sheegay in jawaabta hawlgaladooda militari ee ka dhanka ah Israel ay soo afjareen daqiiqaddii ugu dambeysay ee 4:00am aroornimo ee Talaadadan, halka Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu uu sheegay inay soo dhaweynayaan xabad joojintaasi, balse xilliga ay doonaan ay hawlgal ka fulin karaan gudaha Iran. Tehran waxay wacad ku martay in ay ka falcelin doonto weerar kasta oo Tel Aviv kaga yimaada.

Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa Iran iyo Israel ku eedeeyay in ay jebiyeen heshiiska xabad joojinta ee xalay uu ku dhawaaqay in ay labada dal gaareen.