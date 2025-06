Israel oo weerar ka gaysatay Tehran, xilli uu Trump ka dalbaday inay joojiso weeraradeeda

Colaaddan soo cusboonaatay ayaa hubinti la’aan ka dhigeysa mustaqbalka xabad joojinta, iyadoona labada dhinacba ay horey u sheegeen inay ogolaadeen in ay joojiyaan weeraradooda, xilli uusan jirin wax damaanad qaad ah, aan ka ahayn in ay xabadda joojinayaan.

Taliska Militariga Iran ayaa ka digay in Israel ay sii waddo weeraradeeda ka dhanka ah dalkaasi, haddii kalena ay keeni doonto in jawaabta militari ee Iran aanay joogsan.

Wasiirka Difaaca Israel, Israel Katz ayaa sheegay in uu amray in weerar xoogan lagu qaado Tehran, isaga oo ku eedeeyay Iran in ay ku xadgudubtay xabad joojinta ay ka soo shaqeeyeen Mareykanka iyo Qatar.

Israel ayaa Iran ku eedeysay in ay soo weerartay hawadeeda, ka dib markii ay xabad joojintu dhaqangashay, iyadoo Wasiirka Maaliyadda Israel, Bezalel Smotrich uu ku hanjabay in Tehran ay gariiri doonto, isaga oo daba jooga gantaal Irani ah oo afar qof ku dilay magaalada koonfurta Israel ku taala ee Beersheba iyo seeriga digniinaha gantaalada oo laga maqlay deegaanada waqooyiga Israel.