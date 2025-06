Madaxweynaha Iran oo sheegay in xabad joojinta ay ku xiran tahay rabitaanka Israel

Madaxweyne Donald Trump oo isku dayaya in uu dejiyo xiisadda Bariga Dhexe ayaa xalay bartiisa barraha bulshada ee Truth Social kaga dhawaaqay in xabad joojin dhameystiran ay gaareen Israel iyo Iran.

Madaxweynaha ayaa bayaanka ku sheegay in Tehran ay jawaabi doonto oo keliya, marka ay ku soo gardarooto Israel, waxaana uu Israel ugu yeeray in ay joojiso duqaymaheeda, haddiiba ay xabad joojin dooneyso.