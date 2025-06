Cadaadiska Trump ee Israel oo u muuqdo mid shaqeeyay

Trump oo ka hor inta aanu u ambabixin dalka Netherlands oo shir ay ku leeyihiin Hoggaamiyeyaasha NATO ayaa Warbaahinta u sheegay in aanu ku faraxsaneyn Israel, ka dib markii Israel ay duqaymo ka gaysatay dalkaasi, iyadoo ku andacooneyso in Iran ay weerar ku soo qaadday hawadeeda.

Wararka ayaa sheegay in Trump uu ka carooday warka subaxnimadii Talaadada uu Netanyahu ku sheegay in Israel ay soo dhaweynayso xabad joojinta, laakiin xilliga ay doonaan ay hawlgal ka fulin karaan gudaha Iran.

“Waxaan carabka ku adkeeyay in Israel ay ixtiraami doonto xabad joojinta, illaa in dhinaca kale uu jebiyo mooyee.” Ayuu yiri Wasiirku.