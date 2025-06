Hawlgal aan noociisa la arkin oo ka socdo dalka Iran

Wararka ayaa sheegaya in ay jiraan boqolaal qof oo ku eedeysan falal basaasnimo oo haatan ku xiran xabsiyada dalka, kuwaas oo sugaya in sharciga la horgeeyo.

Saraakiisha Iran ayaa laga soo xigtay in qaranku uu u dhaqaaqay in la ciqaabo kuwa qiyaanay dalkooda, ka dib guusha ay sheegeen inay ka gaareen dagaalka Israel.