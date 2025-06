Trump oo sheegay in arrinta Gaza ay meel wanaagsan mareyso

Xoghaye Guterres ayaa qaba in dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin in ay soo afjari karto colaadda ku soo noqnoqotay Bariga Dhexe.

“Waxaan u malaynayaa in horumar weyn laga gaaray Gaza.” Ayuu yiri Trump oo intaasi ku daray in Ergaygiisa Bariga Dhexe, Steve Witkoff uu u sheegay in arrinta Gaza ay meel fiican mareyso.