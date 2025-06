Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey oo si adag ula hadlay dalalka caalamka

Guterres ayaa ku talinaya in loo baahan yahay in la waayo hoggaamiye dambe ama shakhsiyaad kale oo ku dhiirada dembiyada bahalnimada ee ka dhanka ah dadka rayidka ah.

Xoghaye Guterres ayaa Beesha Caalamka ku booriyay in si wadajir ah looga hortago dembiyada bahalnimada ee ka dhanka ah dadka rayidka ah, iyado loo marayo buu yiri iskaashi dhinacyo badan leh, dibloomaasiyad mabda’a leh iyo go’aan qaadasho, si wax ku ool ah in loo ilaaliyo rayid.

“Marka madaxda dalalka ay si cad ugu fashilmaan in ay sidaasi sameeyaan, Beesha Caalamka waxaa ku waajib ah in si wadajir ah, waqti iyo go’aan leh u dhaqmaan, si waafaqsan Axdiga Qaramada Midoobey.” Ayuu yiri Xoghayuhu.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres ayaa ka digay in dunidu ku guuldareysato in ay dadka rayidka ah ka ilaaliso dembiyada bahalnimada ah, isaga oo ku baaqay in dib loo cusbooneysiiyo ballanqaadka caalamiga ah ee ku aaddan masuuliyadda ilaalinta, maadaama mabda’a la qaatay labaatan sano ka hor uu weli yahay mid ballanqaad uun ku eg, isla-markaana aanu jirin wax ficil ah oo lagu fulinayo.