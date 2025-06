Ayatollah Ali Khamenei oo sheegay in Iran ay khasaare ballaaran u gaysatay Israel

Hoggaamiyaha ayaa sheegay in Mareykanka uu ku soo biiray dagaalka ay kula jireen Israel, taasna ay keentay in uu bartilmaameed noqdo saldhiggiisa.

Hoggaamiyaha ayaa sheegay in Ciidamada Qalabka Sida ee Iran ay si guul ah u beegsadeen xarumo militari iyo kuwa aan ciidan ahayn, waxayna khasaare ballaaran u gaysteen sida uu yiri Sahyuuniyadda, wuxuuna intaasi ku daray in Israel ay arki doonto burbur kale, haddii mar kale ay ku soo gardarooto Iran.