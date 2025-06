Israel oo sii waddo weeraradeeda naxariis darrada ah ee ka dhanka ah dadka Gaza

Dadkan ayaa la sheegay in ay toogteen Ciidamada Israel, iyaga oo goobta gargaarka lagu qaybiyo ee Rafah ku sugayay in cunto la siiyo.

Johnnie Moore ayaa sheegay in tirooyinka maalin kasta laga soo saaro dadka la sheego in lagu dilo goobaha gargaarka keliya la doonayo in lagu huriyo sida uu yiri tallaabooyinka looga soo horjeedo hay’addooda.

Madaxa Hay’adda GHF, Johnnie Moore ayaa sheegay in uu jiro olole war wareejin ah, oo loogu talagalay buu yiri in lagu carqaladeeyo dadaaladayada gargaar bixinta ee Gaza.

Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in ugu yaraan 410 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay Marinka Gaza, iyagoo cunto doonayay, tan iyo daba-yaaqadii bishii May.