Mareykanka oo mallaayiin doolar ugu deeqay hay’adda lagu wareejiyay gargaarka Gaza

Kaja Kallas ayaa Israel ku dhalleeceysay in ay hortaagan tahay in kaalmada bani’aadantinimo la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee sida weyn ugu baahan gargaarka naf badbaadinta, iyadoona carabka ku adkeysay inaanan gargaarka loo adeegsan karin sida hub oo kale.

Israel ayaa bishii May Hay’adda Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ku wareejisay howlaha gargaar keenista iyo qaybinta ee Gaza, waxaana si adag uga horyimid Qaramada Midoobey, Midowga Yurub iyo Shiinaha. Hay’addan ayaa daba-yaaqadii bishii May ka shaqo bilowday gudaha Gaza, iyadoona ka sameysay xarumo dadka lagu siinayo gargaarka, oo ay ilaalinayaan Ciidamada Israel. Mareykanka ayaana ah dalka keliya ee taageeray hay’addan.

Mareykanka ayaa sheegay in la ansixiyay 30 milyan oo dillar oo si toos ah loogu maalgelinayo hay’adda muranka badan dhalisay ee ay Israel ugu talagashay in ay gargaarka ka qaybiso Marinka Gaza.