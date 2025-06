Shacabka Iran oo muujiyay inay mideysan yihiin (SAWIRRO)

Iraaniyiinta oo in muddo ahba la sheegayay in ay kala qaybsan yihiin, sababtu tahay nidaamka ka arrimiya dalkaasi ayaa hadda ciidamada amniga kala shaqeynaya, sidii gacan bir ah loogu qaban lahaa amniga dalka, loona soo afjari lahaa dadka la shaqeeya Sirdoonka Israel ee bixinaya sirtii qaranka.

Kol horeba, Iraaniyiinta ayaa taageeray fekerka ah in dhiigooda ay huraan, bedelkii ay is dhiibi lahaayeen oo sharaf xumana ay ku dhici lahayd.

Iran ayaa waxay qiratay in dagaalka ay kaga dhinteen 627 qof, halka Israel ay sheegtay in 28 qof ay dhinaceeda ka dhinteen, inkastoo la aaminsan yahay in Israel ay qarineyso khasaaraha dhabta ah ee ka soo gaaray duqaymihii Iran.

Wasiir Araghchi ayaa ballanqaaday in dalkiisu uu ka xoog badnaan doono, sida uu ahaa dagaalka ka hor, isaga oo xusay in qabka qaranka uu yahay waxa ugu muhiimsan ee dalkiisa.