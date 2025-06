Madaxweyne Kuxigeenka 2aad ee Jubbaland oo ku geeriyooday Nairobi

“Marxuumku wuxuu ahaa halyey kaalin muuqata ka qaatay dadaaladii dib u heshiisiinta Jubbaland, isagoo noloshiisa inta badan u huray midnimada, wadajirka iyo horumarka bulshada. Wuxuu ahaa masuul ay ka go’an tahay in xal loo helo dhibaatooyinka taagan, kuna dadaalayay in uu dadka isu keeno. Waxaan Allah uga baryayaa inuu naxariistii Janno ka waraabiyo, samir iyo iimaanna ka siiyo dhammaan qoyskii, ehelkii, bulshada reer Jubbaland iyo guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay.” Ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland oo warkan ku sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa.

You may also like