Bannaanbax ballaaran oo ka socdo Magaalada Tel Aviv

Madaxweyne Trump ayaa Jimcihii sheegay in uu rumeysan yahay in toddobaadka soo socda gudihiisa heshiis laga gaari doono xabad joojinta Gaza.

Liri Albag oo dibadbaxayaasha kula hadleysay Fagaaraha Tel Aviv ayaa ku catowday in dowladdu aysan wax mudnaan ah siinin dadka looga haysto Gaza, waxayna Netanyahu ka codsatay in heshiiska nabadda ee Iran uu xigo midka Gaza.

Haweeneydan ayaa sheegtay in ay aaminsan yihiin Madaxweyne Trump, isla-markaana uu awood u leeyahay in uu joojiyo dagaalka.

Viki Cohen oo ah hooyada dhashay Nimrod Cohen oo ku xiran Gaza ayaa sheegtay in ay jirto fursad hadda lagu soo afjari karo dagaalkan iyo in dhammaan maxaabiista lagu soo celin karo gudaha Israel.