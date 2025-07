Israel oo xoojisay xasuuqa ay ku hayso Falastiiniyiinta reer Gaza

Kororka weerarada Israel ee Gaza ayaa ku soo aadaya, xilli ay dad badani ka rajo qabeen in dhowrka cisho ee soo socda lagu gaari doono heshiis xabad joojineed oo laga sameeyo Marinka Gaza, ka dib markii Trump uu Jimcihii ku dhawaaqay in toddobaadka soo socda gudihiisa lagu gaari doono heshiiska xabad joojinta.

Israel ayaa lagu cambaareeyay tallaabada ay gargaarka uga wareejisay Hay’adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee muddada dheer ka shaqeynayay arrimaha samafalka ee Gaza. Israel ayaa bishii May Hay’adda Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ku wareejisay howlaha gargaar keenista iyo qaybinta ee Gaza, iyadoo taageero kaga haysata Mareykanka, oo ah dalka keliya ee taageeray in hay’addan lagu wareejiyo shaqadii hay’adihii waaweynaa ee bani’aadantinimada ka hayeen Marinka Gaza.