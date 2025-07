Israel oo cabsida ku kordhisay dadka ku nool Marinka Gaza

Ciidamada Israel ayaan wax niyad ah u haynin sii socoshada dagaalkan, iyagoona door bidaya in si degdeg ah loo soo afjaro, balse xukuumadda midigta fog ee Netanyahu uu madaxda ka yahay ay ka biyo diidan tahay in iyadoo aanu cadaadis jirin ay heshiis la gasho Xamaas.

Warbaahinta maxaliga ayaa ilaha ku dhow dhow Raysal Wasaare Netanyahu ka soo xigatay in Raysal Wasaaruhu uu amar ku bixiyay in ciidamadu ay sii wadaan dagaalka, illaa iyo inta laga xaqiijinayo dhammaanba hadafyadii ay ugu duuleen Marinka Gaza.

Cabsida reer Gaza ayaa xoogeysatay, ka dib markii Warbaahinta Israel ay daboolka ka qaadday in dowladdu ay isku diyaarineyso in ay ballaariso hawlgalkeeda militari ee Gaza, iyada oo hawlgalka lagu fidinayo dhul hor leh.

Ciidanka Cirka Israel ayaa maanta si ba’an u garaacay Marinka Gaza oo dhan, iyadoo culeys gaar ahi uu haatan ka jiro waqooyiga Magaalada Gaza, oo ah midda ugu weyn ee Marinka Gaza. Kororka duqaymaha Israel ee Gaza ayaa yimid, ka dib markii militarigeeda uu soo saaray awaamiir uu dadka ugu sheegayo in aysan sii joogi karin Magaalada Gaza, oo ay tahay in si dhakhsa ah uga baxaan.

Tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee Militariga Israel ee Marinka Gaza ayaa cabsida ku kordhisay Falastiiniyiinta reer Gaza, sababtoo ah waxay arkaan in Israel ay ballaarineyso ololaheeda militari, xilli ay jirtay rajo ah in heshiis xabad joojin ah la gaari doono maalmaha ina soo aaddan.