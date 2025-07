Trump oo Netanyahu ugu yeeray Aqalka Cad

Trump oo dadka niyad wanaag u muujinaya iyo in uu cadaadis ku hayo Netanyahu ayaa loo maleynaya midda soo dedejisay in uu ugu yeero Aqalka Cad.

Ma jirto wax calaamado ah oo muujinaya in toddobaadkan la gaari karo heshiiska xabad joojinta ee aadka loogu baahan yahay, ka dib markii Netanyahu uu amar bixiyay in loo diyaargaroobo wejiga xiga ee dagaalka Gaza.

Trump ayaa Netanyahu ku booriyay in uu ogolaado heshiiska xabad joojinta Gaza, laakiin uu taasi bedelkeeda sheegay in ay dagaalka sii wadi doonaan.

Madaxweyne Trump ayaa Jimcihii sheegay in uu rumeysan yahay in toddobaadka soo socda gudihiisa heshiis laga gaari doono xabad joojinta Gaza.