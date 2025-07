Netanyahu oo muujiyay calaamado uu ku taageerayo xabad joojinta Gaza

Wasiiradan ayaa waxaa suurtagal ah in ugu dambayn ay mowqifkooda ka soo dabcaan, maadaama Trump uu riixayo in kama dambeys toddobaadka dambe la saxiixo heshiiska xabad joojinta.

Taliyaha Ciidamada Israel, General Eyal Zamir ayaa Talaadadii labada Wasiir u sheegay in si weyn loo wiiqay awoodda militari ee Xamaas, balse ay ku xireen shuruud ah in Israeliyiinta dib u dejin looga sameeyo Marinka Gaza, haddiiba militari ahaan la wiiqay Xamaas.

Labada dhinacba waxay hadda muujinayaan dabacsanaan iyo in dagaalku uu geba-gabo ku dhow yahay, walow Netanyahu ay caqabad ka haysato Wasiirada axsaabta midigta fog ku metela dowladdiisa wadaagga ah, kuwaas oo ka biyo diidan in la soo afjaro dagaalkan.

Warbaahinta gudaha ayaa sheegeysa in Raysal Wasaaruhu uu si dhakhsa ah u doonayo in uu kalsooni ka helo golihiisa, ka hor inta aanu u ambabixin dalka Mareykanka.

Wararka ayaa sheegaya in Xafiiska Raysal Wasaare Netanyahu uu siyaabooyin kala duwan u qaabilayo Xubnaha Golaha Wasiirada, ka hor kulanka soo socda ee goluhu ugu codeynayo in heshiiska la geli karo iyo in kale.

Xubno aan magacyadooda la sheegin, kana tirsan Golaha Wasiirada Israel ayaa TV-ga u sheegay in markii ugu horreysay uu Raysal Wasaaruhu muujinayo calaamado uu ku door bidayo in la gaaro heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka Gaza.