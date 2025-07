Cutubyo ka tirsan Kumaandooska Gorgor oo tababar loogu soo xiray Turksom (SAWIRRO)

Raysal Wasaare Barre ayaa sheegaya in ciidamadan ay door weyn ka qaadan karaan dadaalada ay dowladdu ugu jirto xaqiijinta amniga dalka iyo in dalka laga ciribtiro kooxaha argagixisada, oo uu ku eedeeyay in ay caqabad ku yihiin amniga iyo midnimada dalka.

“Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxaa ay laf dhabar u yihiin dowladnimo xoogan oo isku filan. Sidaasi darteed waa in aad qaadaan masuuliyadeeda, waxa aad u diyaargarowdaan in aad dalkeenna ka xoreysaan cadowga oo soo celisaan qiimaha, sharafka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.” Ayuu yiri Raysal Wasaare Barre.

Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay u diyaargaroobaan xoreynta dalka iyo in ay soo celiyaan qiimaha, sharafka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.