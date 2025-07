Dagaal ka dhacay Gobolka Shabellaha Dhexe iyo horjoogeyaal Shabaab oo weerar lagu dilay

Goor sii horreysay, Saraakiisha Militariga ee ku sugan Degmada Raage Ceele ayaa laga soo xigtay in dagaalku uu ahaa mid lagaga hortagayay Shabaabka oo qorsheynayay in ay weerar ku soo qaadaan degmadaasi.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu soo gaaray gabal-dhicii caawa, isla-markaana ay ciriiri tahay isgaarsiinta deegaanadaasi, taas oo adkeynaysa in faah faahin laga helo dagaalka iyo khasaarihii uu gaystay.