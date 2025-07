Hal qodob oo cusleeyay wada hadalkii Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Siyaasiyiinta Mucaaradka

Madaxda Dowladda Federaalka ayaa marar badan mucaaradka ku dhaliilay in ay doonayaan in lagu laabto doorashadii dadbaneyd iyo Teendhada Afisyooni, taas oo ay ku sheegeen mid aan la aqbali karin.

Mucaaradka oo u badan Raysal Wasaareyaal hore, Gudoomiyeyaal Baarlamaan iyo Ex Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo uu ka mid yahay ayaa horey si adag uga horyimid in dowladdu ay dalka ka qabato doorasho ay iyadu maamulkeedu leedahay, waana waxa khilaafkooda ka dhigay mid muddooyinkanba soo jiitama.

Mucaaradka oo kale waxay doodoodu ugu weyn ay tahay in ay khasab tahay in doorashada soo socota ay noqoto mid heshiis lagu yahay iyo in ay labada dhinac ka wada shaqeeyaan qaabka ay ku suurtageli karto.

Afhayeenka Madasha Samatabixinta, Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in ay Madaxweynaha dood adag kala yeesheen 4-tii ajande ee 25-kii bishii June ay labada dhinac ku heshiiyeen in ay sal u noqdaan wada hadalada ay xalka ugu raadinayaan arrimaha masiiriga ah ee ay isku khilaafsan yihiin.