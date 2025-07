Trump oo la kulmay ninkii haystay dhalashada Mareykanka ay Xamaas sii deysay

Xamaas waxay sheegtay in 21 jirkaasi lagu sii daayay xiriirka ay la bilaabeen Dowladda Mareykanka. Aqalka Cad ayaa sii deyntiisa ku tilmaamay mid bilow u ah in xal laga gaaro dagaalka lagu hoobtay ee Gaza.

Xoogaga Xamaas ayaa 12-kii bishii May sii daayay ninkaasi, ka dib heshiis ay si toos ah ula galeen Mareykanka, iyaga oo ku bedelanaya in la furo waddooyinka Marinka Gaza iyo in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan, ka dibna la bilaabo wada hadalo lagu soo afjarayo colaadda Gaza.

“Xaqiiqda ah in aad Mareykan tahay ayaa saamayn weyn ku yeelatay in aad halkan nala joogto.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay sii deyntiisa, isagoo intaasi ku daray in xaqiijinta sii deyntiisa ay aad muhiim ugu tahay marwada koowaad ee dalka.