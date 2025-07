Ciidamada oo u muuqdo kuwo dardargelinaya dagaalka Gobolka Shabellaha Dhexe

Si kastaba ha-ahaatee Madaxda Qaranka ayaa u hanweyn in ciidamadu ay is bedel degdeg ah ka sameeyaan goobta dagaalka.

Taliyaha ayaa sheegaya in iskaashiga Ciidanka Xoogga Dalka iyo Macawiisleyda uu horseedayo in la xaqiijiyo guusha ah in dalka laga ciribtiro kooxaha argagixisada.

Wararka ayaa sheegaya in xoogag kale oo Macawiisley ah, kana yimid dhinaca deegaanka Nuur Dugle ay gaareen waddada wareegga ee ku taala hawdka u dhaxeeya Degmooyinka Alkowsar iyo Aadan Yabaal. Waddadan ayaa ah mid ay Shabaabku si weyn u adeegsadaan, marka ay doonayaan in ay isugu socdaan degmooyinkaasi, waana waddada ay uga baxsadaan weerarada xagga cirka, maadaama aysan isticmaali karin waddada kale ee ay dadku maraan.