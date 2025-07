Laba qof oo Mareykanka u dhashay oo lagu dhaawacay Gaza

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa iyana sheegtay in ugu yaraan 743 Falastiiniyiin ah la dilay, in ka badan 4,891 kalena la dhaawacay, tan iyo markii Israel ay GHF ku wareejisay keenista iyo qaybinta ee gargaarka Gaza.

Qaramada Midoobey ayaa xaqiijisay in boqolaal qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay Marinka Gaza, iyaga oo doonaya in raashiin la siiyo, laga soo bilaabo daba-yaaqadii bishii May, markaas oo hay’addan ay la wareegtay howlaha gargaarka ee Gaza.

Hay’adda GHF waxay si adag u beenisay in wax toogasho ahi ay Sabtidii ka dhacday xarumaha ay ku leedahay gudaha Gaza, waana caado ay dabeecad ka dhigatay hay’addu in ay si adag u beeniso dadka rayidka ah ee gaajeysan ee lagu dilo goobaha ay gacanta ku hayso.