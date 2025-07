Mareykanka oo Xamaas ku eedeeyay weerarka lagu dhaawacay 2 ka mid ah shaqaalihiisa

Midowga Yurub oo lagu tiriyo xulafada dhow ee Israel ayaa xitaa diiday shaqada hay’addan, waxayna Israel ku eedeeyeen in ay hortaagan tahay in gargaarka bani’aadantinimo la gaarsiiyo dadka rayidka ah ee u baahan ee ku nool Gaza oo dhan.

Haweeneydan ayaa sheegtay in weerarku uu xadgudub ku yahay dadka doonaya in ay gargaarka siiyaan Falastiiniyiinta reer Gaza, isla-markaana uu muujinayo sida ay tiri xumaanta Xamaas.