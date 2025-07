Xuutiyiinta oo mar kale shacabka Israel ku khasbay in ay lugta furtaan

Israel Katz, Wasiirka Difaaca Israel ayaa qoraal ku sheegay in bartilmaameedkoodu uu ku jiro markabka ganacsiga ee Galaxy Leader, kaas oo Israel ay sheegtay in Xuutiyiinta Yemen ay u isticmaalayeen la socodka maraakiibta mareysa biyaha caalamiga ah.

