Furin weyn oo dagaal oo ka furan aagga Degmada Moqokori ee Gobolka Hiiraan

Dadka qaarkii ayaa ka baqdin qaba in Al Shabaab ay la wareegto Degmada Moqokori, ciidamada ku maqan dhinaca Ceelqooxle-na ay suurtagal tahay in loo soo daba maro degmadaasi, haddii aysan ciidamadu adkeynin difaaca ay ku leeyihiin waddooyinka soo gala.

“Waxaad la socotaan in hawlgal lagu magacaabo Duufaanta Aamusan oo Dowladda Somaliya ay guud ahaan qorsheysay, gaar ahaan Wasaaradda Gaashaandhiga iyo Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, guulo waaweyna in laga gaarayna waad la socotaan. Marka Ilaahay ayaan uga mahdinaynaa guulahaas aan gaarnay.” Ayuu yiri Afhayeenka oo BBC la hadlay.