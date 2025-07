Al Shabaab oo weerar ku gashay Degmada Moqokori

Shabaabka ayaa billihii May iyo June weeraro kala dambeeyay oo qaraxyo ku bilowdeen ku qaaday deegaanka Ceel-hareeri, waxayse ku fashilmeen in ay sii joogaan. Shabaabka ayaana u soo beegsaday Ceel-hareeri, bacdamaa ay tahay albaabka koowaad ee ay ka soo geli karaan Degmada Moqokori, laakiin ay taasi meesha ka saartay iska caabinta adag ee Ciidamada Militariga iyo Macawiisleyda.

Al Shabaab ayaa bishii May dagaalka u soo weecisay dhinaca Degmada Moqokori, ka gadaal markii maleeshiyadeedii bishii April qabsatay deegaanka Yasooman oo hoostaga Magaalada Buuloburde ay ku guuldareysteen in ay furtaan waddada Yasooman ku xiriirisa Moqokori iyo Maxaas ee dhinaca kalena u furan bariga Gobolka Galgaduud.