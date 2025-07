Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Moqokori

“Waxaan Madaxda Dowladda Federaalka ugu baaqayaa in ay la yimaadaan qorshe wax looga bedelayo xaaladda dagaalka iyo habaca ku yimid howlihii la dagaalanka khawaarijta. Dowladdu waa in ay mudnaanta koowaad ka dhigataa la dagaalanka argagixisada, halkii ay ku mashquuli lahayd arrimo kale oo siyaasad ahaan loo xallin karo.” Ayuu yiri Rooble oo warkan ku sheegay qoraal uu caawa soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ee Facebook.

Saraakiisha amniga ayaa laga soo xigtay in haddii aan si dhakhsa ah dib loola wareegin Moqokori ay xitaa mustaqbalka adkaan doonto in Al Shabaab laga saaro Degmada Aadan Yabaal, marka aad fiiriso in gurmad xoog lihi ay ka heli karaan deegaanada Dac, Wabxo iyo Magaalada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud.

Dagaalkii maanta ayaa inta badan dadka reer Moqokori ku riixay in ay ka barakacaan guryahooda, cabsi ay ka qabaan in Al Shabaab ay bartilmaameedsato.