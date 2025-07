General Yahya Saree oo ka hadlay weerarka lagu gubay markabka Magic Seas

Saraakiisha Xuutiyiinta ayaa aalaaba sheega in Yemen iyo shacabkeedaba ay gudanayaan waajibaadka diineed iyo akhlaaqeed ee ka saaran in la difaaco shacabka aan hubeysneyn ee ku nool Gaza.

Xoogagan ayaa billihii xigay bilaabay in ay si toos ah gantaalo ballaastik ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ugu weeraraan gudaha Israel, si ay ugu xoojiyaan culeyska ay ku saarayaan in ay joojiso xasuuqa ay ka waddo Marinka Gaza iyo in ay qaaddo xayiraadihii ay xilligaasi ku bilowday gargaarkii bani’aadantinimo ee la gaynayay dhulka muddada dheer go’doonsan.

Xuutiyiinta ayaa marinka muhiimka ah ee Bab Al-Mandeb ee isku xira Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed ka dhigay meel lagu ugaarsado maraakiibta ganacsiga ee lala xiriiriyo Dekedaha Israel, taas oo keentay in ay xirmaan dekedaheeda koonfureed, inkastoo ay weli shaqeynayso Dekedda Haifa ee waqooyiga Israel. Dekeddan ayaa ah tan ugu weyn ee Israel iyo midda qura ee hadda si caadi ah uga shaqeyso gudaha Israel, inkastoo muddadii uu socday dagaalkii 12-ka maalmood ee Israel iyo Iran ay shirkadaha xamuulka badda hakiyeen in ay ku xirtaan dekeddaasi.

Waxa uu sheegay in ay mamnuuceen in la tago Dekedaha Falastiin ee Israel xoogga ku haysato, ciddii amarkooda jebisana ay bartilmaameed noqon doonto.

General Yahya Saree ayaa ku andacooday in markabka Magic Seas iyo shirkadda ay wada shaqaynta leeyihiin oo uusan magaceedu sheegin ay ku xadgudbeen awaamiirtii ay horey uga soo saareen, ee ah in aan la tagi karin Dekedaha Israel ee laga xoogay Falastiin.

“Dhammaan shaqaalihii la socday markabka ayaa ka degay, waxaana badbaadiyay markab ganacsi oo halkaa marayay. Dhammaan shaqaaluhu way wanaagsan yihiin oo way badqabaan.” Ayay UKMTO ku sheegtay war ay soo saartay.

“Hawlgalka waxaa si toos ah loogu bartilmaameedsaday markabka, taasoo keentay in biyuhu galaan. Hadda waxaa soo baxday in uu quusay.” Ayuu yiri Afhayeenka Militariga Xuutiyiinta.