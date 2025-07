Xoogaga Yemen oo quusiyay markab labaad oo marayay Badda Cas

Jananka ayaa sababta ay markabkaasi hadafka uga dhigteen ku sheegay in uu jebiyay awaamiirtooda ku aaddan in aan la tagi karin Dekedaha Israel ee laga xoogay Falastiin.

General Yahya Saree ayaa Isniintii sheegay in markabkan oo sidoo kale laga leeyahay dalka Giriiga ay shaqaalihiisu dhegaha ka fureysteen digniino dhowr ah oo la siiyay, taasoo sida uu sheegay soo dedejisay in la fariisiyo badda gunteeda.

Xuutiyiinta ayaa wacad ku maray in ay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan shirkadaha maraakiibta ee la macaamila Israel, tani oo ay ku sheegeen mid qayb ka ah hawlgaladooda militari ee ay kaga soo horjeedaan weerarada aan joogsiga lahayn ee Israel ka waddo Marinka Gaza, si ay Tel Aviv ugu cadaadiyaan in ciidamadeeda ay joojiyaan dhiigga ay daadinayaan.

Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in Ciidamada Yemen ay gurmad u fidiyeen tiro ka mid ah shaqaalihii markabka, si ay nafahooda u badbaadiyaan, isla-markaana ay u qaadeen meel ammaan ah, ka dib weerarkaasi oo la aaminsan yahay in Isniintii uu dhacay.