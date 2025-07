Ciidamada diyaarka ku ah xeryaha Muqdisho oo qaarkood loo wado Gobolka Hiiraan

Ciidamadan ayaa la filayaa in qaybtood laga dejin doono Magaalada Maxaas, maadaama laga warqabo in Shabaabku ku soo socdaan, ka dib qabsashadoodii Moqokori.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Wasiir Fiqi iyo Taliye Odawaa ay Saraakiisha Taliska Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ee fadhigoodu yahay Magaalada Beledweyne u sheegeen in loo soo wado cutubyo ka tirsan Ciidamada Militariga, si ay uga barbar dagaalamaan ciidamadii horey ugu sugnaa gobolka, loogana hortago is ballaarinta Al Shabaab.

Iyadoo laga jawaabayo amar la sheegay inuu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ku bixiyay in si degdeg ah loogu istaago dib u xoreynta Degmada Moqokori ayay masuuliyiintu ku howlan yihiin in ciidamo cusub loo daabulo gobolkaasi.

Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Dowladda Federaalka ay isku diyaarineyso in ciidamo cusub ay gayso Gobolka Hiiraan, ka dib qabsashadii Al Shabaab ee Degmada Moqokori. Shabaabka ayaa Isniintii weerar culus kula wareegay gacan ku haynta degmadaasi.