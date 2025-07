Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo la kulmay Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka

Dowladda Federaalka ayaa maalmahaanba ka shaqeynaysay in Hirshabelle iyo Galmudug ay iska kaashadaan dagaalka gobolkan, si meesha looga saaro damaca Shabaabka, ee ah in ay helaan marin ay isugu gooshi karaan Dowlad Goboleedyada ka dhisan Gobolada Dhexe ee dalka.

Wararka ayaa sheegaya in Shabaabku ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan duleedka Moqokori, isla-markaana ay doonayaan in ay la wareegaan Maxaas, taas oo ah sababtii ay bilowgiiba u soo hujuumeen Moqokori.

Wararka aan helayno ayaa sheegaya in Saraakiisha Militariga ay Gudoomiye Wehliye u sheegeen in marka hore ay ciidamadu adkeeyeen difaacyada ay ku leeyihiin duleedyada Degmada Maxaas, isla-markaan aan wax baqdin ah laga qabin in Shabaabku ay foodda soo gelin karaan degmadaasi, marka xigtana uu meel wanaagsan marayo qorshihii dib loogu la wareegi lahaa degmada ku dhegan ee Moqokori.

Kulanka ayaa ahaa mid si dhow diiradda loogu saaray dardargelinta hawlgalka, iyadoo laga hortagayo in maleeshiyadu ay ku soo fiddo dhul hor leh oo ka tirsan Gobolka Hiiraan iyo in laga saaro Degmada Moqokori oo Isniintii ay qabsadeen.