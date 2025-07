Dhaqdhaqaaq ka jira goobo ka mid ah xuduudda Gobolada Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe

Masuuliyiinta Degmada Jalalaqsi iyo Hoggaanka Macawiisleyda ayaa laga soo xigtay in aysan cabsi badan ka qabin in kooxaha argagixisada ay la wareegi karaan deegaanadaasi, walow uu jiro dareen ku aaddan in ay soo weerari karaan.

Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyadaasi ay dhaqdhaqaaq ka waddo jidka Jayga ee Degmada Ceelbaraf ee Gobolka Shabellaha Dhexe, isla-markaana ay qorsheynayaan in ay ka ag-dhawaadaan deegaanka Qoryaale oo hoostaga Degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan.

Wararka ka imanaya Hirshabelle ayaa sheegaya in maleeshiyada Al Shabaab ay isku dayayaan in ay sii wadaan jidka ay ka furanayaan xuduudda Gobolada Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe, waana xilli dhawaan ay furteen meelo ka mid ah xuduudda goboladaasi.