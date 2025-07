Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhacay Degmada Dhahar

Wasaaraddu waxay ugu baaqeysaa Madaxweynaha Puntland in uu joojiyo falalka sii hurinaya colaadda, isla-markaana uu dib u celiyo ciidamada uu ka soo diray Degmada Qardho, kuwaas oo loogu talagalay in ay Khawaarijta la dagaalamaan, balse nasiib darro loo weeciyay dano kale oo aan waxtar lahayn.” Ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka caawa ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka.

Dowladda Federaalka ayaa sheegtay in ay ka xun tahay dagaalka ka dhacay Degmada Dhahar ee Gobolka Sanaag, kaas oo u dhaxeeyay Ciidamada Puntland iyo ciidamo deegaanka ah oo taabacsan in dadka reer Maakhir ay qayb ka noqdaan shirka ka socdo Magaalada Laascaanood ee lagu ballaarinayo Maamulka SSC Khaatumo.