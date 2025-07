Isimada Dhaqanka oo kala qaaday ciidamadii ku dagaalamay Dhahar

Dadkan ku soo laabanaya magaalada ayaa ah kuwii shalay galab, xalay iyo saaka isaga barakacayay guryahooda, waxayna sheegayaan in inta isimadu joogaan Dhahar ay adag tahay in lagu dul dagaalamo.

In yar oo ka mid ah dadkii saacadihii u dambeeyay ka barakacay magaalada ayaa bilaabay in ay guryahooda dib ugu soo laabtaan.

Odayaasha Dhaqanka ayaa maanta waan-waan nabadeed ka bilaabay Dhahar, iyagoona mid ka mid garabyadii dagaalamay ku qanciyay in la qaado ciidamadii dul deganaa magaalada, ka dibna la bilaabo wada hadalo lagu raadinayo in xal laga gaaro xiisaddan ka soo cusboonaatay Gobolka Sanaag.