Israel oo shaacisay in ay ciidamo hor leh u waddo koonfurta Suuriya

Wakiilka Qaramada Midoobey ee Suuriya, Geir Otto Pedersen ayaa kol hore sheegay in qabsashada Ciidamada Israel ee aagga militariga ka caagan ay xadgudub ku tahay heshiiskii kala diridda ee 31-kii bishii May ee sanadkii 1974-kii.

Israel ayaa waxay Ciidamada Suuriya ku cadaadineysaa in ay ka baxaan magaaladaasi, waana xilli ay ogtahay in Suwayda ay tahay magaalo ku taala gudaha Suuriya.

Militariga Israel ayaa sheegay in ciidamada qaar ee ku sugan Gaza ay isku diyaarinayaan in loo daabulo xuduudda waqooyiga Israel, iyaga oo markaasi ka hawlgalaya koonfurta Suuriya.