Xiisad cusub oo ka soo korortay Suwayda iyo Suuriya oo ciidamadeeda ku celineysa

Dhexdhexaadin ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka, Turkiga iyo dowlado Carab ah ayaa habeenkii Arbacada Dowladda Suuriya ku qanciyay in ay ciidamadeeda kala baxdo magaaladaasi iyo in heshiis xabad joojin ah oo lala galo Hoggaamiyeyaasha Duruusiyiinta, iyadoo laga baaqsanayo isku dhac weyn oo dhex mara iyaga iyo Israel.

Xoogag kale oo Duruusiyiin ah oo la aaminsan yahay in ay Israel gadaal ka riixeyso ayaa la sheegay in ay dileen dad ka soo jeeda beelaha Bedouin ee deegaanka ee aadka ugu badan duleedyada magaaladaasi.

Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Suuriya, Noureddine Al Baba ayaa sheegay in laamaha amnigu ay bilaabeen in ciidamada ay maalmo yar ka dib ku celiyaan magaaadaasi.