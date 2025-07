Markabkii ay Puntland gacanta ku dhigtay oo ku soo xirtay Dekedda Boosaaso

Waxaa soo baxaya warar sheegaya in maleeshiyaad hubeysan ay Sabtidan bililiqeysteen xeradaasi, oo dadkuna ay sheegayaan in la qaatay hubkii laga la degay markabkaasi.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Dowlad Goboleedka Puntland ay qorsheynayso in markabka iyo hubkaba ay Warbaahinta ugu soo bandhigaan Xarunta Gobolka Bari ee Boosaaso.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidanka Badda Puntland ay arki karayeen markabkaasi oo dhaqaaqi la’, taasina ay keentay in ay doomo yaryar ugu taggaan goobtii uu ku sugnaa, si ay xaaladda haysata wax uga weydiiyaan, ha yeeshee ay ku kadoomeen in hub culus uu sido, sidaasina ay taliskooda ugu wargeliyeen, illaa lagu amray inay u soo kaxeeyaan dhanka Magaalada Boosaaso.