Cali Jeyte oo sheegay in dadka reer Hiiraan uu dhiigbax ku socdo

Jeyte ayaa Dowlad Deegaanka Soomaalida iyo Dowladda Itoobiyaba uga mahadceliyay qaabilaadda ay u sameeyeen iyo sida ay diyaarka ugu yihiin inay gacan uga gaystaan la dagaalanka maleeshiyada Al Shabaab, isagoo xusay in horeyna ay u taageereen, haddana ay diyaar u yihiin in taageero kale ay siiyaan dadka gobolka.

