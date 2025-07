Falastiiniyiinta reer Gaza oo lagu amray inay ka baxaan Deir Al-Balah

Barakacayaasha faraha badan ee ku nool Deir Al-Balah ayaa hadda isweydiinaya, sida ay ku suurtageli karto in dhammaantood ay gabaad ka helaan Al-Mawasi, marka aad eegto in deegaankaasi uu yahay mid cufan oo markii horeba ay dadku buux-dhaafiyeen.

Madaxa Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta (UNRWA), Philippe Lazzarini ayaa sheegay in aanu wax khilaaf ah ka taagneyn in dhibaato baaxad lihi ay ka jirto Marinka Gaza.