Puntland oo sheegtay in ay xaq u leedahay inay tallaabo ka qaaddo markabka SEA WORLD

Heshiisyada caalamiga ah iyo hanaanka diblomaasiyadeed (𝐃𝐒𝐩π₯𝐨𝐦𝐚𝐭𝐒𝐜 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨π₯ 𝐟𝐨𝐫 π‚π¨π§π―πžπ²π’π§π π‚π¨π¦π©π₯𝐚𝐒𝐧𝐭𝐬) waxay si cad u dhigayaan in wixii markab ah ee si toos ah u soo gala xuduudaha badda ee dowlad kale, gaar ahaan marka uu yahay mid leh khatar ciidan ama sharci-darro ah, looga baahanyahay in si rasmi ah loo wargeliyo dowladdaasi. Balse markabkan SEA WORLD waxa uu jabiyay xeerarkaas isagoo aan wax sharaxaad ah bixin.

Markabkan SEA WORLD waxa uu jebiyay xeerarka caalamiga ah ee dhigaya in markab shisheeye uusan si sharci-darro ah ku geli karin biyaha xuduudda badeed ee dowlad kale, gaar ahaan marka uu xambaarsan yahay hub muuqda oo laga yaabo inuu halis amni abuuro, isaga oo ku xadgudbay qodobka 19aad (2) (b) iyo (g) ee UNCLOS Waxaa xusid mudan in uu ku sugnaa meel ka mid ah zone-ka dagaalka lagula jiro kooxaha Argagixisada Caalamiga ah, taas oo khatar dheeraad ah gelinaysa xasilloonida iyo nabadgelyada Puntland.

Wasaaradda Warfaafinta, Isgaarsiinta, Dalxiiska, Hidaha & Dhaqanka ee Dowladda Puntland waxay si rasmi ah u caddeyneysaa in xogta hordhaca ah ee la helay ay muujineyso in markab lagu magacaabo SEA WORLD uu muddo laba maalmood ah si sharci-darro ah ugu sugnaa xeebaha magaalada Bareeda ee Puntland, isaga oo aan wax dalab caawimaad oo khatar iyo cillad ah soo gaarsiin dowladda Puntland, sida waafaqsan heshiisyada caalamiga ah ee xuduudaha badda (Maritime Territorial International Agreements), gaar ahaan Heshiiska Qaramada Midoobay ee Sharciga Badda (UNCLOS 1982).

Warka ayaa lagu sheegay in inkastoo wasaaraddu ay ka dhur-sugeyso baaritaanka socda, ay haddana shacabka Puntland iyo Beesha Caalamkaba si horudhac ah ugu sheegeyso in markabkan uu halis weyn ku yahay ammaanka iyo xasilloonida Puntland, isla-markaana uu laba cisho si dhuumaaleysi ah ku joogay xeeb ku beegan aagga ay muddooyinkanba Puntland kula dagaalameysay maleeshiyada Daacish.