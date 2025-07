Dadkii ugu badnaa oo lagu dilay Gaza, iyagoo soo doontay in cunto la siiyo

Israel ayaa diiday in hay’adihii samafalka ee muddada dheer ka shaqeynayay Gaza ay ka sii shaqeeyaan, iyadoo ku eedeynaysa in gargaarka ay keenaan ay leexsato Xamaas, warkaas oo Qaramada Midoobey iyo Xamaas-ba ay si adag u beeniyeen.

Militariga Israel ayaa Xamaas ku eedeeyay in dagaal-yahanadeeda ay goobta ka abuureen fowdo, taasina ay keentay in ciidamadooda ay toogasho ka gaystaan isku imaatin ay ku sugnaayeen kumanaan Falastiiniyiin ah.

Nafiz Al Najjar oo ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israel ay qayb ka ahaayeen weerarka, isla-markaana ay si aan kala sooc lahayn u beegsadeen dadkaasi. Al Najjar ayaa sheegay in uu arkay wiil uu adeer u yahay iyo nin kale oo la toogtay.

Ehab Al Zei oo sheegay in uu sugayay in bur ama daqiiq la siiyo ayaa sheegay in ay hareereeyeen taangiyada Ciidamada Israel, ka dibna ay rasaas uga dhigeen sidii roobkii.

Goobjoogeyaal kale ayaa sheegay in Ciidamada Israel ay rasaas ku harqiyeen dadkii masaakiinta ahaa ee soo raadsaday in la siiyo gargaarka.