Dowladda oo eedeymo adag u jeedisay Madaxweynaha Jubbaland

Wasaaradda Amniga ayaa warka ugu tacsiyeysay dadkii wax ku noqday dagaalkaasi, iyadoo dhinaca kalena sheegtay in Dowladda Federaalka ay ka go’an tahay in caddaaladda la marsiiyo cid kasta oo ku lug yeelata falalka ceynkani oo kale ah.

Wasaaradda Amniga Somaliya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in Dowladda Federaalka ay ka xun tahay, isla-markaana ay si adag u cambaareynayso fal dembiyeed ay sheegtay in Axmed Madoobe uu ka gaystay Beledxaawo, iyadoona Madaxweynaha Jubbaland ugu yeertay eedeysane Axmed Madoobe.