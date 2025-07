Xiisadda Degmada Beledxaawo oo sii hurisay khilaafka Dowladda Federaalka iyo Jubbaland

Khilaafka labada dhinac ayaa soo ifbaxay isbuucii koowaad ee bishii October, ka dib markii Axmed Madoobe uu ka baxay Shirkii Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran uga socday Magaalada Muqdisho ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee dalka. Waxaa la sheegay in Axmed Madoobe uu qaadacay in la mideeyo Doorashooyinka Deegaanka, Baarlamaanka iyo tan Madaxda Dowlad Goboleedyada, iyadoo markaasi ay Villa Somalia soo magacaabeyso guddi doorasho oo maamula Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleedba.

“Waxaa wax aad looga xumaado ah in diyaarado markii hore loogu deeqay Somaliya, si loogu adeegsado la dagaalanka argagixisada maanta loo adeegsaday in qalalaaso loogu abuuro deegaano nabdoon, oo ay gacanta ku hayaan Ciidamada Jubbaland.” Ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Warfaafinta Jubbaland.