Siyaasiyiinta Mucaaradka oo Dowladda Federaalka ku eedeeyay inay colaad ka hurineyso Gedo

Mucaaradka ayaa Madaxda Qaranka ugu yeeray in ay si degdeg ah u joojiyaan qalalaasaha dagaal ee ay ku eedeeyeen in ay ka wadaan Jubbaland, isla-markaana aysan ciidamada u adeegsan dano siyaasadeed, xoogana ay saaraan, sidii dalka looga suulin lahaa kooxaha argagixisada iyo sidii heshiis looga gaari lahaa khilaafaadka siyaasadeed & geeddi-socodka dowlad-dhiska Somaliya.

Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay “Madasha waxay ka xun tahay in ciidamadii Qaranku ay maanta isku laynayaan dagaal siyaasadeed oo ay huriyeen Madaxda Dowladda Federaalka, oo fursad hor leh siineysa cadowga ummadda Soomaaliyeed, halkii laga sugayay in ay ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed u abaabusho, sidii dalka looga xorayn lahaa argagixisada arxanka daran ee ku soo duushay dalka iyo dadka Soomaaliyeed.”