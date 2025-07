Dad badan oo gaajo ugu geeriyooday Gaza, xilli uu cadaadiska ku kordhayo Israel

Farriimaha isa soo taraya ee dunida ka imanaya ayaa Israel looga dalbanaya in ay ilaaliso nolosha dadka rayidka ah, in ay ogolaato qulqulka gargaarka ee Gaza iyo in ay gebi ahaanba dagaalkan joojiso.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ay diiwaangelisay laba qof oo kale oo macluul iyo nafaqo darro ugu geeriyooday Gaza, 24-kii saac ee la so dhaafay, tani oo wadarta guud ee dadka xaaladahaasi u geeriyooday ka dhigeysa ugu yaraan 113 qof, oo ah inta la ogyahay amaba laga warqabo.

In ka badan laba milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Marinka Gaza ayaa khatar ugu jira in ay gaajo ugu dhintaan gudaha Gaza, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Gaza.

Dadka reer Gaza ayaa si aan horey loo arkin gaajo ugu dhimanaya Marinka Gaza, taas oo ka dhalatay is hortaagga ay Israel ku hayso in hay’adaha caalamiga ah ay gargaarka keenaan dhulka go’doonsan iyo siyaasadda Israel ay gaajada ugu leynayso dadka rayidka ah.